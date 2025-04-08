Своими результатами люди начали делиться в соцсети Х, передает 24 Канал.

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В чем заключается новый тренд

В рамках этого тренда люди создают реалистичные изображения, на которых их котики и собачки предстают в образах людей. Это очень мило, ведь для многих домашние любимцы – это настоящие члены семьи.

Так, люди просят ИИ создать образ своего пушистика в виде человека. В результате сеть заполонили серии портретов "собачек в школьной форме" и "кошечек в винтажных платьях".

Интересно, что это работает и в обратную сторону. К примеру, люди пытаются представить, как они выглядели бы, если бы были животными.


В сети появился новый тренд / Фото предоставлено 24 Каналу


Как выглядели люди, если бы были животными / Фото предоставлено 24 Каналу

Как повторить этот эффект

  1. Выбери фото своего любимца. Найди четкое, желательно фронтальное фото животного. Важно, чтобы хорошо было видно его мордочку, глаза, общее настроение.
  2. Примени ИИ-инструмент для генерации изображения. Самые популярные сервисы:
  • Midjourney (работает через Discord)
  • DALL-E 3 (можно прямо здесь, в чате или в ChatGPT Pro)
  • Artbreeder, Fotor AI, Dream by WOMBO – тоже хорошие варианты.
  1. Придумай правильный промт (запрос). Здесь главное – описать, как выглядел бы твой пес или кот, если бы был человеком. Например: "Преврати золотистого ретривера в мальчика 10 лет в стильном свитере, с добрыми глазами и светлыми волосами."

Ранее благодаря ИИ мы увидели, как выглядели бы Анджелина Джоли и Брэд Питт в традиционных украинских нарядах, если бы жили в Украине.