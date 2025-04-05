Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @maximdymura.
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На обнародованных фото Анжелина Джоли предстала перед нами в вышитой рубашке с красно-черным орнаментом. Ее шею украшали традиционные ожерелья, а волосы были заплетены в косу. Между тем Брэд Питт был в вышиванке и синем безрукавном жупане с отделкой.
Они сидят рядом за деревянным столом на фоне вышитых рушников и глиняных стен – все выдержано в стиле аутентичной украинской хаты.
ИИ показал Джоли и Пита украинцами: смотрите видео
Эти изображения – еще один пример того, как искусственный интеллект способен объединять современное и прошлое, перенося западных звезд в контексты, которые казались бы совершенно неожиданными.
Реакция сети
Хотя кадры и не являются настоящими, они быстро разлетелись по соцсетям. Только в тиктоке это видео собрало почти 100 тысяч лайков. Вот, какие комментарии они оставляли:
- "Стакан водки у Анжелы серьезных размеров".
- "Питт выглядит как родной".
- "Студия Довженко представляет".
- "Они больше на украинцев похожи. Им идет".
Как создаются такие изображения
Сначала авторы придумывают, как именно должна выглядеть сцена. Далее используют специальные модели искусственного интеллекта, например:
- Midjourney
- DALL-E (от OpenAI)
- Stable Diffusion
- RunwayML и другие
AI создает несколько вариантов изображения. Затем из них выбирают лучшие и детализируют.