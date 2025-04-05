Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @maximdymura.

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На оприлюднених фото Анжеліна Джолі постала перед нами у вишитій сорочці з червоно-чорним орнаментом. Її шию прикрашали традиційні намиста, а волосся було заплетене у косу. Тим часом Бред Пітт був у вишиванці та синьому безрукавному жупані з оздобленням.

Вони сидять поруч за дерев'яним столом на тлі вишитих рушників та глиняних стін – усе витримано в стилі автентичної української хати.

ШІ показав Джолі та Піта українцями: дивіться відео

Ці зображення – ще один приклад того, як штучний інтелект здатен об'єднувати сучасне й минулим, переносячи західних зірок у контексти, які здавались би абсолютно несподіваними.

Реакція мережі

Хоча кадри й не є справжніми, вони швидко розлетілися соцмережами. Лише у тіктоці це відео зібрало майже 100 тисяч вподобайок. Ось, які коментарі вони залишали:

"Стакан горілки в Анжели серйозних розмірів".

"Пітт виглядає як рідний".

"Студія Довженко представляє".

"Вони більше на українців схожі. Їм пасує".

Як створюються такі зображення

Спочатку автори придумують, як саме має виглядати сцена. Далі використовують спеціальні моделі штучного інтелекту, як-от:

Midjourney

DALL·E (від OpenAI)

Stable Diffusion

RunwayML та інші

AI створює кілька варіантів зображення. Потім з них обирають найкращі та деталізують.