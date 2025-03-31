Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на акаунт на ютубі @Holo_hex.

Дивіться також "Янголи Victoria's Secret": ШІ показав діснеївських принцес в образі супермоделей

На кадрах, згенерованих ШІ, ми можемо побачити добре знайомих персонажів у сучасному амплуа. Наприклад, Білосніжка постає в ніжному вбранні з короткою сорочкою в клітинку та кокетливим червоним бантом у волоссі, що додає її образу легкості та грайливості.

Попелюшка, ж навпаки, має розкішну блакитну сукню з об'ємними рукавами, яка нагадує сукні ляльки Барбі, але водночас зберігає її королівську елегантність. Усі інші красуні також зберегли свою унікальність, але з нотками "рожевого світу Барбі".

Така інтерпретація диснеївських героїнь ще раз доводить, як сучасні технології дозволяють переосмислити класичні образи в нових реаліях.

ШІ показав, як би виглядали принцеси Діснею, якби жили у світі Барбі: дивіться відео

Реакція мережі

Соцмережі не залишилися байдужими, переглянувши відео. Чимало користувачів висловлювали захоплення новим виглядом принцес. Ось, які коментарі залишали користувачі мережі:

"Вони всі мають чудовий вигляд, але моя улюблена діснеївська принцеса – Аріель. Чекаю відео з нею".

"Покахонтас, Бель та Аврора – мої улюблені".

Раніше ШІ вже показав, як виглядали б принцеси Діснею у розмірі Plus Size. Люди у коментарях наголошували, що принцеси почали виглядати ще краще.