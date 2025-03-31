Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аккаунт на ютубе @Holo_hex.

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На кадрах, сгенерированных ИИ, мы можем увидеть хорошо знакомых персонажей в современном амплуа. Например, Белоснежка предстает в нежном наряде с короткой рубашкой в клетку и кокетливым красным бантом в волосах, что придает ее образу легкости и игривости.

Золушка, же наоборот, имеет роскошное голубое платье с объемными рукавами, которое напоминает платья куклы Барби, но одновременно сохраняет ее королевскую элегантность. Все остальные красавицы также сохранили свою уникальность, но с нотками "розового мира Барби".

Такая интерпретация диснеевских героинь еще раз доказывает, как современные технологии позволяют переосмыслить классические образы в новых реалиях.

ИИ показал, как бы выглядели принцессы Диснея, если бы жили в мире Барби: смотрите видео

Реакция сети

Соцсети не остались равнодушными, просмотрев видео. Многие пользователи выражали восхищение новым видом принцесс. Вот, какие комментарии оставляли пользователи сети:

"Они все прекрасно выглядят, но моя любимая диснеевская принцесса – Ариэль. Жду видео с ней".

"Покахонтас, Бель и Аврора – мои любимые".

Ранее ИИ уже показал, как выглядели бы принцессы Диснея в размере Plus Size. Люди в комментариях отмечали, что принцессы начали выглядеть еще лучше.