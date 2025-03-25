Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-акаунт @InfiniteCortex07.

Дивіться також Ідеальна компанія для Джека Горобця: ШІ уявив, як принцеси Діснею виглядали б в образах піратів

ШІ за допомогою нейромереж показав, як би виглядали діснеївські принцеси в образах супермоделей Victoria's Secret. Ми бачимо Белль у золотистій сукні, яка нагадує її культовий образ із "Красуні і Чудовиська", але з сучасним акцентом високої моди.

Ельза з "Крижаного серця" демонструє елегантність у блакитній блискучій сукні з глибоким декольте, а Мулан поєднує традиційні китайські мотиви з трендовим модельним стилем.

ШІ показав діснеївських принцес в образі супермоделей: дивіться відео

Цей експеримент зі штучним інтелектом викликав неоднозначну реакцію. Одні захоплюються майстерністю створення зображень, інші – висловлюють занепокоєння через потенційну сексуалізацію казкових героїнь. Втім, варто пам'ятати, що цей проєкт – лише креативна інтерпретація, яка не претендує на зміну оригінальних образів принцес.

Раніше завдяки можливостям ШІ ми вже мали змогу уявити, як виглядали б принцеси Діснею, якби мали розмір Plus Size. Ця ідея, ймовірно, покликана розвіяти стереотипи та продемонструвати, що жінки будь-якої статури виглядають приголомшливо.