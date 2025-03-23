Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на акаунт на ютубі @ai.mariaa.

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На оприлюднених кадрами можна побачити, як би виглядали діснеївські принцеси, якби були піратками. Улюблені персонажки постають перед нами з характерними деталями морських розбійниць: капелюхами з черепами, корсетами, зброю та прикрасами. Водночас вони зберегли свою впізнаваність, стиль і харизму.

Попелюшка виглядає як справжня капітанка піратського корабля. Її темно-синя сукня зі шнурівкою, витончені аксесуари та капелюх із золотим декором створюють образ жінки, яка знає, як командувати екіпажем. А Аріель має розкішне червоне волосся, сміливий корсет кольору морської хвилі та яскравий капелюх із піратською символікою.

Ну і неможливо не відзначити Рапунцель, чиє довге волосся вдало доповнює піратський костюм із пурпуровим корсетом, шкіряним поясом і прикрасами. Вона виглядає як відчайдушна авантюристка, яка готова до пригод не лише на суші, але й у морі.

ШІ уявив, як принцеси Діснею виглядали б в образах піратів: дивіться відео

Реакція мережі

Користувачі соцмереж були просто в захваті від такого перевтілення. Вони залишали такі коментарі:

"Вони всі виглядають шикарно".

"Я хочу вбрання Попелюшки. Воно чудове. Вони всі дивовижні. І пісня теж ідеальна".

"Меріда, Тіана, Ваяна, Мулан, Анна, Білосніжка та Аврора — мої топ-8. Але всі жінки виглядали приголомшливо".

Раніше завдяки нейромережам ми мали змогу побачити, як виглядали б принцеси Діснею у розмірі Plus Size. Люди у коментарях наголошували, що принцеси почали виглядати ще краще.