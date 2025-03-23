Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аккаунт на ютубе @ai.mariaa.

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На обнародованных кадрах можно увидеть, как бы выглядели диснеевские принцессы, если бы были пиратками. Любимые персонажи предстают перед нами с характерными деталями морских разбойниц: шляпами с черепами, корсетами, оружие и украшениями. В то же время они сохранили свою узнаваемость, стиль и харизму.

Золушка выглядит как настоящая капитанка пиратского корабля. Ее темно-синее платье со шнуровкой, изящные аксессуары и шляпа с золотым декором создают образ женщины, которая знает, как командовать экипажем. А Ариэль имеет роскошные красные волосы, смелый корсет цвета морской волны и яркую шляпу с пиратской символикой.

Ну и невозможно не отметить Рапунцель, чьи длинные волосы удачно дополняет пиратский костюм с пурпурным корсетом, кожаным поясом и украшениями. Она выглядит как отчаянная авантюристка, которая готова к приключениям не только на суше, но и в море.

ИИ представил, как принцессы Диснея выглядели бы в образах пиратов: смотрите видео

Реакция сети

Пользователи соцсетей были просто в восторге от такого перевоплощения. Они оставляли такие комментарии:

"Они все выглядят шикарно".

"Я хочу наряд Золушки. Он восхитительный. Они все удивительные. И песня тоже идеальная".

"Мерида, Тиана, Ваяна, Мулан, Анна, Белоснежка и Аврора - мои топ-8. Но все женщины выглядели потрясающе".

Ранее благодаря нейросети мы имели возможность увидеть, как выглядели бы принцессы Диснея в размере Plus Size. Люди в комментариях отмечали, что принцессы начали выглядеть еще лучше.