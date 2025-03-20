Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @ponciklendin.

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ИИ "оживил" известные памятники

На обнародованных кадрах мы можем увидеть, как фараон Тутанхамон улыбается на фоне пирамид, Он смотрит прямо в объектив с уверенной улыбкой. За его спиной раскинулись бескрайние просторы пустыни.

Следующее фото демонстрирует культовую Статую Свободы, которая будто делает селфи на фоне вечернего Нью-Йорка. Освещенные небоскребы, простирающиеся под ее ногами, придают изображению драматического эффекта. Выражение лица статуи – уверенное и немного задумчивое, будто она проверяет, удачный ли ракурс для фото.

Как памятники делают селфи: смотрите видео

Реакция сети

Люди были поражены изобретательностью ИИ. Однако часть пользователей отметила, что все это выглядит жутковато:

"У меня голова кружится от такой высоты, хотя это видео".

"Так выглядит созвон с друзьями из разных стран".

"Почему это выглядит так жутко?".

Ранее мы уже имели возможность увидеть, как выглядели бы разные страны в образах невест. Искусственный интеллект создал чрезвычайно реалистичные изображения стран, отражая культурные и этнические особенности каждого государства.

ИИ делает это с помощью специализированных программ, обучающихся на большой базе визуальных данных, изучая черты лиц, пропорции, освещения, текстуры и другие детали. Используя полученные знания, ИИ создает новый образ, комбинируя черты из уже изученных изображений, добавляя необходимые изменения, чтобы сделать изображение уникальным.