Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу @rainbowmusic_mark.

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На изображениях, сгенерированных ИИ, мы видим харизматичного мужчину с уверенным взглядом, легкой щетиной и современным стилем. Его образ будто сошел с обложки модного журнала – сдержанный, стильный, но одновременно такой, излучающий внутреннюю силу.

В современном мире Василий Стус мог бы быть не только литературным деятелем, но и общественным лидером, который привлекает внимание не только своим творчеством, но и личностью.

Как выглядел бы Василий Стус в наши дни: смотрите видео

Как это работает

Искусственный интеллект создает такие изображения с помощью нейросетей, которые работают на основе глубокого обучения. Сначала ИИ анализирует тысячи изображений людей разного возраста, черт лица, стилей одежды и освещения.

Алгоритмы нейросети определяют характерные черты человека (форма лица, взгляд, выражение эмоций) и адаптируют их к современным стандартам, добавляя более реалистичное качество, другие прически, стиль одежды или даже выражение лица.

Благодаря ИИ мы уже имели возможность увидеть, как выглядели бы выдающиеся люди, такие как Тарас Шевченко и Клеопатра, в современном мире.

Пользователи соцсетей поражены изображениями Василия Стуса. Многие отмечают, что даже в таком образе в глазах Стуса читается тот же бунтарский дух и мудрость, что и в его реальных фотографиях.