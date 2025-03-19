Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку @rainbowmusic_mark.
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На зображеннях, згенерованих ШІ, ми бачимо харизматичного чоловіка з впевненим поглядом, легкою щетиною та сучасним стилем. Його образ ніби зійшов з обкладинки модного журналу – стриманий, стильний, але водночас такий, що випромінює внутрішню силу.
У сучасному світі Василь Стус міг би бути не лише літературним діячем, а й громадським лідером, який привертає увагу не лише своєю творчістю, а й особистістю.
Як виглядав би Василь Стус у наші дні: дивіться відео
Як це працює
- Штучний інтелект створює такі зображення за допомогою нейромереж, які працюють на основі глибокого навчання. Спершу ШІ аналізує тисячі зображень людей різного віку, рис обличчя, стилів одягу та освітлення.
- Алгоритми нейромережі визначають характерні риси людини (форма обличчя, погляд, вираз емоцій) і адаптують їх до сучасних стандартів, додаючи більш реалістичну якість, інші зачіски, стиль одягу або навіть вираз обличчя.
- Завдяки ШІ ми вже мали змогу побачити, як виглядали б видатні люди, такі як Тарас Шевченко і Клеопатра, у сучасному світі.
Користувачі соцмереж вражені зображеннями Василя Стуса. Багато хто зазначає, що навіть у такому образі в Стусових очах читається той самий бунтарський дух і мудрість, що й у його реальних фотографіях.