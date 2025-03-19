Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку @rainbowmusic_mark.

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На зображеннях, згенерованих ШІ, ми бачимо харизматичного чоловіка з впевненим поглядом, легкою щетиною та сучасним стилем. Його образ ніби зійшов з обкладинки модного журналу – стриманий, стильний, але водночас такий, що випромінює внутрішню силу.

У сучасному світі Василь Стус міг би бути не лише літературним діячем, а й громадським лідером, який привертає увагу не лише своєю творчістю, а й особистістю.

Як виглядав би Василь Стус у наші дні: дивіться відео

Як це працює

Штучний інтелект створює такі зображення за допомогою нейромереж, які працюють на основі глибокого навчання. Спершу ШІ аналізує тисячі зображень людей різного віку, рис обличчя, стилів одягу та освітлення.

Алгоритми нейромережі визначають характерні риси людини (форма обличчя, погляд, вираз емоцій) і адаптують їх до сучасних стандартів, додаючи більш реалістичну якість, інші зачіски, стиль одягу або навіть вираз обличчя.

Завдяки ШІ ми вже мали змогу побачити, як виглядали б видатні люди, такі як Тарас Шевченко і Клеопатра, у сучасному світі.

Користувачі соцмереж вражені зображеннями Василя Стуса. Багато хто зазначає, що навіть у такому образі в Стусових очах читається той самий бунтарський дух і мудрість, що й у його реальних фотографіях.