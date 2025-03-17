Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на акаунт на ютубі @ai.mariaa.

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Раніше завдяки можливостям ШІ ми мали змогу побачити, як би виглядали країни в образах наречених. Однак цього разу їхні ніжні образи змінилися на войовничі обладунки та щити.

Як виглядають країни в образах жінок-воїнів

Серед низки країн варто виокремити Україну. Жінка, яка уособлює нашу країну, – відважна воїтелька, що одягнена в золото-блакитні обладунки. Це символічно перегукуються з кольорами національного прапора. Її корона натякає на шляхетність і древню історію державності, а міцна постава говорить про незламність духу. В її руках – меч, що символізує боротьбу за незалежність.

Як виглядали б країни в образах жінок-воїнів: дивіться відео

Не менш ефектно виглядає Франція, яка втілена у жінці зі сталевими плечовими обладунками та блакитною накидкою. Вона випромінює велич і гідність, нагадуючи про дух свободи та революційне минуле країни.

Такою ж непохитною виглядає і жінка-воїтелька Нідерландів. Вона відображає швидкість, гнучкість та бойову готовність. Її яскраві помаранчеві обладунки вказують на національні кольори країни, а два мечі у руках – символ рішучості та майстерності в бою.

Як це працює? Штучний інтелект створює такі зображення за допомогою нейромереж, що працюють із генеративною графікою. Як пояснює сам ШІ, спочатку створюється "шум" – випадкове зображення. Потім модель поступово додає деталі, слідуючи заданому текстовому опису. У результаті отримуємо якісне зображення з унікальними деталями.

Реакція соцмереж

Користувачі мережі були вражені деталізацією та приголомшливими образами, залишаючи такі коментарі: