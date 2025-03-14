Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @imlegend.ai.

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Як ШІ бачить життя Володимира Зеленського

На згенерованих кадрах ми бачимо дитинство українського лідера, далі відео змінюється, зображаючи шкільні роки і перші виступи на сцені. Перед нами постає молодий артист, якого глядачі пам'ятають за комедійними виступами та телевізійними проєктами, аж раптом все докорінно змінюється і перед нами з'являється президент.

Однак навіть за роки президентства Володимир Зеленський змінюється ззовні. Усміхнене обличчя стає сумним та невеселим, а діловий одяг замінює військова форма. На останньому фото, що відповідає нашим дням, український лідер має більш серйозний вираз обличчя. А загальна зібраність у стилі вказують на зміни, які відбулися з усіма нами від початку повномасштабного вторгення Росії.

ШІ показав, як змінювався Зеленський: дивіться відео

Як ми бачимо, ШІ дає змогу детально побачити, як із роками змінюється зовнішність Володимира Зеленського, а також простежити загальний розвиток особистості. Такі відео та фото створюють додатковий інтерес до штучного інтелекту та його можливостей у сфері обробки зображень і розпізнавання облич.

Як це працює? Такі відео створюються за допомогою складної системи нейромереж, яка аналізує численну кількість зображень та створює нові, використовуючи аналіз та нейромоделі.