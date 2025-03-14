Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @imlegend.ai.

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Как ИИ видит жизнь Владимира Зеленского

На сгенерированных кадрах мы видим детство украинского лидера, далее видео меняется, изображая школьные годы и первые выступления на сцене. Перед нами предстает молодой артист, которого зрители помнят по комедийным выступлениям и телевизионным проектам, и вдруг все в корне меняется и перед нами появляется президент.

Однако даже за годы президентства Владимир Зеленский меняется извне. Улыбающееся лицо становится грустным и невеселым, а деловую одежду заменяет военная форма. На последнем фото, что соответствует нашим дням, украинский лидер имеет более серьезное выражение лица. А общая собранность в стиле указывают на изменения, которые произошли со всеми нами с начала полномасштабного вторжения России.

ИИ показал, как менялся Зеленский: смотрите видео

Как мы видим, ИИ позволяет детально увидеть, как с годами меняется внешность Владимира Зеленского, а также проследить общее развитие личности. Такие видео и фото создают дополнительный интерес к искусственному интеллекту и его возможностям в сфере обработки изображений и распознавания лиц.

Как это работает? Такие видео создаются с помощью сложной системы нейросетей, которая анализирует многочисленное количество изображений и создает новые, используя анализ и нейромодели.