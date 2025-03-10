Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @rainbowmusic_mark.

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Ранее, 9 марта в день рождения Тараса Шевченко, ИИ уже показывал, как бы мог выглядеть поэт и писатель в молодые годы. Но теперь мы можем представить, как выглядел бы Шевченко в наше время в старшем возрасте.

Как ИИ видит Шевченко

На обнародованных кадрах мы видим зрелого поэта с современной прической и в классической одежде. Ухоженные усы и улыбающееся лицо создает совсем другой образ от того, что мы привыкли видеть в учебниках по литературе. На некоторых фотографиях Шевченко "позирует" лысым. Несмотря на то, что это нетрадиционное видение поэта, он все равно выглядит замечательно.

Как ИИ видит Шевченко: смотрите видео

Как это работает? Этот процесс создания образов использует специальные программы, которые изучают много изображений, видео и старых портретов, чтобы понять, как выглядел поэт. После этого с помощью нейросетей ИИ создает современные изображения и образы, которые соответствуют нашим представлениям о красоте и стиле.

Реакция соцсетей

Мнения пользователей сети разделились. Одним понравился взгляд ИИ на современного Шевченко. Они писали:

"Я читала о том, что Шевченко был модником".

"Понравился современный Шевченко".

"Я уверена, что он обязательно сам разрисовал бы несколько вещей из своего гардероба".

Но были и те, кто утверждал, что Шевченко на этих изображениях потерял свой шарм: