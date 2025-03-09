Ответ на этот вопрос попытался дать ИИ, передает 24 Канал со ссылкой на @rainbowmusic_mark.

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Искусственный интеллект сделал свою интерпретацию, представив, что постила бы Леся Украинка, если бы жила в эпоху соцсетей. Вероятно, в своих сообщениях поэтесса выражала бы глубокие размышления о природе, свободу, любовь и борьбу за идеалы, которые не теряют своей актуальности даже в современном мире.

ИИ представил, что постила бы Леся Украина: смотрите видео

Как мы видим, возможности искусственного интеллекта бесконечны. А особенно – в творческой интерпретации исторических фигур. Хотя никто не может точно предсказать, как бы выглядели современные посты Леси Украинки, эта симуляция дает возможность представить, что даже великие деятели украинской культуры могли бы найти свое место в цифровую эпоху.

Как это работает

Искусственный интеллект создает такие видео с помощью специальных компьютерных программ. Сначала эти программы, например GAN или диффузионные модели, изучают огромное количество картинок, видео и текстовых описаний. Это помогает им понять, как выглядят изображения, как движутся объекты, какие есть стили и как текст связан с изображениями.