Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу @rainbowmusic_mark.

Смотрите также От первых лет жизни и до сегодняшнего дня: ИИ показал, как менялись мировые звезды

Как бы выглядела Леся Украинка в наше время

Леся Украинка всегда была больше, чем просто поэтесса. Ее творчество, полна глубоких эмоций и мощных идей, вдохновляла поколения бороться за свободу, права и справедливость. Ее личность была и остается примером мужества и независимости.

По версии искусственного интеллекта, если бы Леся Украинка жила сегодня, то предпочитала бы сдержанные и деловые образы.

Как ИИ видит Лесю Украинку: смотрите видео

Мы спросили у чата GPT, как он представляет Лесю Украинку, если бы она жила в наши дни. ИИ предсказал, что она стала бы не только литературной звездой, но и настоящей блогером и активисткой, которая борется за права женщин и социальную справедливость, используя все возможности современных технологий.

Современная Леся точно была бы активной в социальных сетях, где своими яркими стихами и публичными выступлениями вдохновляла бы тысячи подписчиков,

– отметил чат GPT.

Судя по обнародованным изображениям, портреты Леси Украинки отражают не только классическую красоту, но и невероятную энергию, которая вдохновляет на поиск нового и неординарного.