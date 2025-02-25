Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку @rainbowmusic_mark.

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Як би виглядала Леся Українка у наш час

Леся Українка завжди була більше, ніж просто поетеса. Її творчість, сповнена глибоких емоцій і потужних ідей, надихала покоління боротися за свободу, права та справедливість. Її особистість була і залишається прикладом мужності та незалежності.

За версією штучного інтелекту, якби Леся Українка жила сьогодні, то надавала б перевагу стриманим та діловим образам.

Як ШІ бачить Лесю Українку: дивіться відео

Ми запитали у чату GPT, як він уявляє Лесю Українку, якби вона жила у наші дні. ШІ передбачив, що вона стала б не лише літературною зіркою, але й справжньою блогеркою та активісткою, яка бореться за права жінок і соціальну справедливість, використовуючи всі можливості сучасних технологій.

Сучасна Леся точно була б активною у соціальних мережах, де своїми яскравими віршами та публічними виступами надихала б тисячі підписників,

– зазначив чат GPT.

Судячи з оприлюднених зображень, портрети Лесі Українки відображають не лише класичну красу, а й неймовірну енергію, яка надихає на пошук нового та неординарного.