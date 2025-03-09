Відповідь на це питання спробував дати ШІ, передає 24 Канал з посиланням на @rainbowmusic_mark.

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Штучний інтелект зробив свою інтерпретацію, уявивши, що постила б Леся Українка, якби жила в епоху соцмереж. Ймовірно, у своїх дописах поетеса висловлювала б глибокі роздуми про природу, свободу, кохання та боротьбу за ідеали, які не втрачають своєї актуальності навіть у сучасному світі.

ШІ уявив, що постила б Леся Україна: дивіться відео

Як ми бачимо, можливості штучного інтелекту нескінченні. А особливо – у творчій інтерпретації історичних постатей. Хоча ніхто не може точно передбачити, як би виглядали сучасні пости Лесі Українки, ця симуляція дає можливість уявити, що навіть величні діячі української культури могли б знайти своє місце в цифрову епоху.

Як це працює

Штучний інтелект створює такі відео за допомогою спеціальних комп'ютерних програм. Спочатку ці програми, як-от GAN або дифузійні моделі, вивчають величезну кількість картинок, відео та текстових описів. Це допомагає їм зрозуміти, як виглядають зображення, як рухаються об'єкти, які є стилі і як текст пов'язаний із зображеннями.