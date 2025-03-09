Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @rainbowmusic_mark.
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Раніше ми вже мали змогу уявитися, як би виглядав Кобзар, який їсть бургери у McDonald's. Однак тепер перед нами "постав" сучасний Шевченко. На світлинах він позує у сорочках або светрі з високим коміром, з томним поглядом. На деяких зображеннях поет скромно посміхається, що створює образ сором'язливого митця.
ШІ показав, як би виглядав Тарас Шевченко у наші дні: дивіться відео
Чим вражають знімки
- Поєднання класики і сучасності. Знайомі риси Шевченка (широкі брови, виразний погляд) інтерпретовано через призму сучасної моди та молодіжних тенденцій.
- Ностальгія й новаторство. У такий спосіб поціновувачі творчості Кобзаря можуть уявити, яким би був геній у добу смартфонів і соцмереж.
- Художній експеримент. ШІ дедалі частіше використовується для переосмислення відомих історичних постатей, створюючи нові культурні сенси та приводячи до дискусій про значення постаті Шевченка в сучасній Україні.
Важливо! Щороку 9 березня українці вшановують пам'ять видатного поета, художника та мислителя Тараса Григоровича Шевченка. Народжений 1814 року в селі Моринці (нині Черкаська область), він став однією з ключових постатей української культури та національного відродження.
Реакція соцмереж
Користувачі соцмереж були в захваті від відео, залишаючи схвальні коментарі:
- "Якби такі фото ми в школі бачили... Нам чомусь показували тільки старого в смушковій шапці...".
- "Ну ми, українці, завжди були, є і будемо красивими. Робота дуже крутецька, мої браво автору".
- "Не дивно, що в Тараса закохувалися жінки, бо красень та ще й поет і художник".
- "Наш козак, красавець. Наші хлопці найкращі".