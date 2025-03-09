Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @rainbowmusic_mark.

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Раніше ми вже мали змогу уявитися, як би виглядав Кобзар, який їсть бургери у McDonald's. Однак тепер перед нами "постав" сучасний Шевченко. На світлинах він позує у сорочках або светрі з високим коміром, з томним поглядом. На деяких зображеннях поет скромно посміхається, що створює образ сором'язливого митця.

ШІ показав, як би виглядав Тарас Шевченко у наші дні: дивіться відео

Чим вражають знімки

Поєднання класики і сучасності. Знайомі риси Шевченка (широкі брови, виразний погляд) інтерпретовано через призму сучасної моди та молодіжних тенденцій.

Знайомі риси Шевченка (широкі брови, виразний погляд) інтерпретовано через призму сучасної моди та молодіжних тенденцій. Ностальгія й новаторство. У такий спосіб поціновувачі творчості Кобзаря можуть уявити, яким би був геній у добу смартфонів і соцмереж.

У такий спосіб поціновувачі творчості Кобзаря можуть уявити, яким би був геній у добу смартфонів і соцмереж. Художній експеримент. ШІ дедалі частіше використовується для переосмислення відомих історичних постатей, створюючи нові культурні сенси та приводячи до дискусій про значення постаті Шевченка в сучасній Україні.

Важливо! Щороку 9 березня українці вшановують пам'ять видатного поета, художника та мислителя Тараса Григоровича Шевченка. Народжений 1814 року в селі Моринці (нині Черкаська область), він став однією з ключових постатей української культури та національного відродження.

Реакція соцмереж

Користувачі соцмереж були в захваті від відео, залишаючи схвальні коментарі: