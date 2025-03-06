Повідомляє 24 Канал з посиланням на Metro.

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Що потрібно для життя на Марсі

Марс є четвертою планетою від Сонця, де рік триває 687 земних днів, а доба – 24 години 37 хвилин. Як і на Землі, там змінюються чотири пори року. Проте для життя людини необхідні повітря, придатне для дихання, їжа, вода та житло. Крім того, заселення Марса вимагатиме джерел енергії та палива.

ШІ змоделював колонію людей на Марсі / Фото Metro

Однією з технологій, що може допомогти у цьому, є вилучення кисню з атмосфери. Вже зараз марсохід NASA Perseverance тестує систему Mars Oxygen In-Situ (MOXIE), яка перетворює вуглекислий газ на кисень з тією ж швидкістю, що й одне маленьке дерево на Землі. За два роки вона виробляє кисень, якого вистачить людині лише на 3,5 години. Тому тут потрібно буде значне збільшення масштабів виробництва.

ШІ показав пейзажі на Марсі / Фото Metro

Щодо води, то на Марсі вона існує у формі льоду і змішана з вуглекислим газом. NASA працює над створенням системи життєзабезпечення, яка дозволить регенерувати та переробляти воду. Наразі її тестують на МКС.

Як на Марсі планують вирощувати рослини

NASA активно досліджує можливості вирощування сільськогосподарських культур під світлодіодним освітленням на симульованому ґрунті Марса. Крім того, випробовуються гідропонні методи, які передбачають вирощування рослин у збагаченій поживними речовинами воді.

Крім того, марсоходи та посадкові апарати збирають необхідні дані, а вчені на Землі розробляють ґрунтові суміші, максимально наближені до марсіанських як за хімічним складом, так і за структурою.

ШІ показав, як на Марсі можуть вирощувати рослини / Фото Unsplash

Як планують будувати житло на Марсі

Для будівництва придатного для життя житла на Марсі необхідні надувні модулі, які можна буде накрити захисною оболонкою. Однак слід враховувати суворі кліматичні умови планети: влітку температура може підійматися до 20 градусів удень, а вночі опускатися до -73 градусів.

ШІ показав, як можуть виглядати будинки людей на Марсі / Фото Metro

Отже, життя на Марсі навряд чи буде простішим, ніж на Землі, адже наша планета надає всі необхідні ресурси для існування, тоді як на "Червоній планеті" їх доведеться створювати самостійно.

Висадитися на Марсі заради швидкого відвідування – це одне, а перетворити його на довгостроковий дім – зовсім інше завдання. Хоча на зображеннях, створених ШІ, життя там виглядає перспективно, та і NASA не полишає своїх амбітних планів щодо висадки людей на Марсі.