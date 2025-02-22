Найбільша мережа косплей-кафе в Японії першою в світі почала використовувати штучний інтелект для обслуговування клієнтів. Як це вдалося – розповідає 24 Канал з посиланням на South China Morning Post.

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Мережа об'єдналася з технологічною компанією для встановлення екранів-перекладачів на базі штучного інтелекту. На початку року один із закладів At-home Cafe в Токіо почав використовувати екрани VUEVO Display зі штучним інтелектом, які підтримують понад 100 мов. Ця панель в режимі реального часу перекладає слова персоналу і навпаки.

Гендиректор мережі кафе каже, що від 10 до 15% клієнтів – іноземці. І хоч персонал знає англійську, та все ж багато туристів нею не володіють.

ШІ-панель у кафе / Колаж South China Morning Post

Цікаво! За офіційними даними у 2024 році Японія прийняла 36,9 мільйона туристів, що на понад 47% більше, ніж у 2023. Найбільше туристів приїхали з Південної Кореї, Китаю, Таїланду, Франції і Німеччини.

Також панель має на меті поліпшити якість обслуговування японських клієнтів з вадами слуху. Наразі лише одне з чотирьох кафе випробовує цю технологію, щомісячна вартість якої становить 500 доларів. Її тестова експлуатація триватиме до кінця березня і якщо ефективність пристрою буде доведена, мережа розширить його застосування на інші локації.