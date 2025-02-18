Відповідне відео з'явилося у тіктоці @neuronauticai, передає 24 Канал.

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На оприлюднених кадрах, які згенерував ШІ, ми маємо змогу побачити Тараса Шевченка, який їсть у McDonald's. Він смачно відкушує ідеальний на вигляд бургер. Цей відеоряд супроводжують слова: "БігМак смачнющий біля хати...", відсилаючи нас до вірша Кобзаря.

На інших кадрах ми також бачимо:

Ньютона у торговому центрі, які роздумує над силою тяжіння та падінням цін,

Вільяма Шекспіра, який змінив би кінцівку своєї п'єси, якби знав, що таке Голівуд,

Клеопатру у кав'ярні Starbucks.

ШІ показав відомих людей, якби вони жили у наш час: дивіться відео

Як ми бачимо, технології штучного інтелекту відкривають нові горизонти для творчості та освіти, дозволяючи поєднувати минуле з теперішнім у захоплюючий спосіб.

Як це працює

Штучний інтелект генерує подібні зображення за допомогою нейромереж, які використовують алгоритми глибокого навчання. Завдяки аналізу рис обличчя та особливостей зображень людей різних епох, ми можемо побачити надзвичайно деталізовані образи.

Також під час генерації облич використовують StyleGAN, DALL·E, MidJourney або Stable Diffusion. Це популярні моделі, які можуть створювати реалістичні обличчя на основі історичних портретів. Вони використовують принцип генеративно-змагальної мережі (GAN), де одна нейромережа створює зображення, а інша оцінює його реалістичність.