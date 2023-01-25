25 января украинский президент отмечает, вероятно, свой самый важный юбилей – 45-й день рождения. 24 Канал проанализировал, как сильно полномасштабное вторжение России в Украину изменило самого Владимира Зеленского и определило его нынешнюю роль в мире.

Обратите внимание Зеленский рассказал, что будет после выхода Украины на границы 1991 года

После того как в Кремле опубликовали ролик Путина о начале войны, Владимир Зеленский ранним утром обратился к украинцам. И мы все до сих пор помним это обращение, которое никогда не забудем. Что интересно, глава государства получил уведомление о решении России начать полномасштабное вторжение от трагически погибшего в Броварах главы МВД Дениса Монастырского.

Зеленский сообщил украинцам, что Путин решил начать войну, а также проинформировал о введении военного положения на всей территории Украины. Глава государства подчеркнул, что весь сектор безопасности Украины работает на защиту нашего государства.

Тогда же президент заверил, что будет постоянно с украинцами на связи.

На связи с вами буду постоянно я, СНБО, Кабмин,
– сказал Зеленский и сдержал свое слово.

Обращение Зеленского относительно нападения России: видео

До сегодняшнего дня глава государства находится на постоянной связи с украинцами, каждый вечер докладывая о ситуации в стране.

Свое первое обращение Владимир Зеленский делал еще в классическом костюме, но довольно быстро предпочел милитарный. Стиль лидера Украины дополнила легкая борода, которая не присуща президентам или премьерам.

Россия атаковала Украину не только ракетами, танками, авиацией, но и информацией. Так, россияне пытались распространить фейк, что Зеленский сбежал, а украинцам стоит сложить оружие. Но глава государства быстро опроверг фейки. 26 февраля президент записал обращение к украинцам перед зданием Офиса Президента.

Утреннее обращение Зеленского 26 февраля: смотрите видео

Уже тогда начала выкристаллизовываться информационная борьба двух башен – Зеленского и Путина, в которой украинский лидер умело обыгрывал и раздражал бункерного диктатора.

Война на некоторое время разлучила президента с его семьей. В целях безопасности первая леди вместе с детьми покинули Украину. В то же время Зеленский, который остался в ОП, возглавил борьбу против России, объединил весь мир вокруг Украины и повел нашу страну к новому этапу в истории.

В феврале – марте 2022 года события разворачивались очень быстро, Украина искала пути для своего выживания. Оккупанты наступали превосходящими силами, однако их сдерживали наши воины.

Но неожиданно для всех в Киеве решили подать заявку на вступление в ЕС, которую Зеленский подписал 28 февраля.

Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС: видео

До 24 февраля вряд ли Украина пошла бы на такой шаг, а также имела бы немного шансов получить поддержку внутри ЕС. Но Зеленский поставил ЕС перед выбором, которого у стран-членов Евросоюза фактически не было. Брюссель не имел морального права отказать стране, которая борется за те же ценности, свою жизнь и весь цивилизованный мир.

Именно так стартовал действительно ускоренный, насколько это возможно, процесс евроинтеграции Украины. Решение Брюсселя на саммите ЕС поддержать стремление Украины присоединиться к европейской семье и запустить процесс евроинтеграции – стало важным моральным зарядом украинцев, который не позволял терять веру в будущее. Летом Украина получила статус кандидата и теперь действительно шаг за шагом близится к членству.

С первого дня полномасштабного вторжения Зеленский пытался остановить войну дипломатическим путем. Киев даже соглашался на переговоры с Россией на границе с Беларусью, хотя режим Лукашенко стал соучастником агрессии и дал россиянам свою территорию для наступления и обстрелов.

В первые недели вторжения Зеленский и его Офис предлагали разные варианты завершения войны. Украина даже предварительно соглашалась на нейтральный статус, фактически предполагавший отказ от курса в НАТО. В то же время самым важным требованием Киева были гарантии безопасности.

Зеленский критиковал НАТО и заявлял, что Североатлантический союз не работает. Поэтому глава государства выступал с идеей создать новую коалицию, которая не нашла поддержки. Весной Украина в Стамбуле представила Кремлю свой вариант окончания войны, но Москва не согласилась.


Владимир Зеленский / Фото из соцсетей президента

Именно после этого Зеленский кардинально изменил риторику мирных переговоров. В это время Украина одержала первую чрезвычайно важную победу, выбив оккупантов с Севера. После этого стало известно об ужасах, которые оставили после себя россияне, в том числе массовые убийства людей в Киевской области. Впоследствии мир назовет это военными преступлениями и преступлениями против человечества.

С того времени Зеленский начал заявлять, что после зверств оккупантов с россиянами не о чем говорить. Более того, президент подчеркнул, что не собирается вести переговоры с самим Путиным, ожидая, что в Кремле изменится верхушка. И самое главное, Зеленский задекларировал четкую позицию, что Украина должна выйти на границы 1991 года, то есть решить раз и навсегда вопрос с Крымом и Донбассом. На тот момент это действительно было неожиданностью как для Кремля, так и для Запада. Украина начала диктовать свои условия.

Сейчас глава государства то ли троллит, то ли действительно серьезно заявляет, что он не знает, жив ли Путин. Поэтому Зеленский не понимает, с кем можно вести переговоры. Самое важное, что в Киеве отказались от идеи внеблоковости и вернулись к стремлению привести Украину в НАТО.

Весной западнее Киева шли ожесточенные бои между украинскими воинами и оккупантами. В это время Зеленский оставался в столице, откуда и руководил войском и государством. В начале апреля Силы обороны окончательно выбили россиян с Севера, а Зеленский посетил Киевскую область, в том числе Бучу – место страшных зверств россиян.

Это был первый случай, когда глава государства не побоялся и поехал на место военных преступлений россиян. Глава государства лично встретился с украинцами, пережившими российскую "весну" в оккупации.

В ходе своего визита президент осмотрел дорогу с уничтоженной российской техникой, уничтоженный мост, а также пообщался с журналистами. Зеленский обвинил Россию в военных преступлениях и геноциде.

Поездка Зеленского в Киевскую область / фото ОП

Поездкой в Бучу Зеленский показал абсолютную пропасть между ним и Путиным. Если российский диктатор отсиживается в бункере, лидер Украины не боится ездить в горячие точки. В 2022 году Зеленский это подтверждал неоднократно.

Битва за Мариуполь – одна из самых болезненных ран российско-украинской войны и вообще во всей нашей истории. Россия бросила огромное количество сил и почти полностью уничтожила город ракетами, бомбами и всем возможным оружием. Почти всю весну в Мариуполе с оккупантами сражались Силы обороны Украины.

Наши воины держались до последнего в стенах завода "Азовсталь", укрытие которого не выдерживало удары врага. Украинская разведка провела несколько рискованных операций, в ходе которых были тяжелые потери, чтобы усилить наших воинов. Украина до последнего хотела спасти своих защитников военным путем.

Зеленский утверждал, что десятки или сотни раз проговаривал с лидерами других государств предоставить Украине соответствующее оружие, чтобы военным путем наши воины дошли до Мариуполя и разблокировали оказавшихся в окружении людей.

Однако Украина так и не получила оружие, поэтому руководство государства приказало воинам прекратить оборону Мариуполя и сохранить жизнь. При содействии Зеленского Украине удалось вернуть командиров защитников Мариуполя.

Так, в сентябре Денис Прокопенко "Редис", его заместитель Святослав Паламарь "Калина", командир Олег Хоменко, командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега и и.о. командира 36-й бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волынский "Волина" оказались в безопасности – в Турции.

Да, к сожалению, в российском плену все еще немало украинских защитников и защитниц. Но Киев активно занимается возвращением украинцев из плена, хотя россияне и всячески срывают договоренности.

Владимир и Елена Зеленские вынуждены мириться с временной разлукой. Из-за войны семья президента не может жить как нормальная семья. Утром 24 февраля Владимир Зеленский даже не успел ничего сказать детям, после чего они долго не виделись.

Я даже ничего не успел сказать. Они проснулись с утра от ракетных ударов, они их слышали. Я уже был собран, я уже знал, что началась война. Я поехал в 4 часа утра на работу. И после этого мы не виделись месяцами,
– говорил Зеленский.

Владимир и Елена Зеленские / Фото из фейсбука первой леди

Елена Зеленская рассказывала, что они с мужем видятся крайне редко – в основном на работе в Офисе Президента или во время интервью. Однако супруги чувствуют и поддерживают друг друга, находятся на постоянной связи.

Первая леди Украины призналась, что все в их семье тяжело переживают разлуку, но тяжелее всего детям – Александре и Кириллу, которые взрослеют без отца. Они каждый день говорят с ним по телефону, но общения все равно не хватает.

В то же время президент и первая леди не отчаиваются, а наоборот – находят время для шуток и любви к жизни. В частности, во время одного из интервью Владимир Зеленский пожаловался, что никто ему не готовит завтрак. После этого сеть облетел момент с удивленным взглядом Елены Зеленской.

Зеленский сказал, что жена не готовит завтрак: видео

Чувство юмора тоже имеет большое значение в тяжелые времена, которые наступили в Украине. Во время беседы с Дэвидом Леттерманом для спецвыпуска Netflix Зеленский предложил послушать анекдот. Президент решил рассказать шутку о том, как одесситы обсуждали войну.

"Встретились два одессита... И один другому говорит:
– Ну что, как там ситуация, что там говорят?
– Ну что, говорят, война.
– А что за война?
– Россия воюет с НАТО!
– Серьезно?!
– Да-да, война, Россия воюет с НАТО.
– И что, как там?
– Ну как там… 70 тысяч российских военных погибло, все ракеты почти потратили, много техники поломано, взорвано. Такая ситуация.
– А что НАТО?
– А что НАТО? НАТО еще не подъехало!"

Из-за полномасштабного российского вторжения во всем мире активно начали следить за ситуацией в Украине. Весной было опасение, что мир быстро устанет от войны и отвернется от Украины, в результате чего о ней все забудут.

Однако Зеленский и все украинцы делают все возможное, чтобы мир не забывал о войне в Украине. Украина одерживает победу за победой в противостоянии с так называемой "второй армией" мира.

И в этом вопросе Зеленский проявляет лидерство и отражает дух непокорности украинцев. В отличие от Путина, он не отмежевывается от своих граждан и не делит общество на "мы" и "вы".


Владимир Зеленский в Херсоне / Фото из соцсетей президента

Глава государства общается с военными не только в госпиталях, но и на фронте. Так, украинский лидер побывал на Харьковщине сразу после деоккупации территории. Всего через 3 дня после освобождения Херсона президент побывал в городе, который почти с начала вторжения России был под оккупацией.

Зеленский не побоялся приехать в Херсон, хотя российские военные находились рядом – на левом берегу Днепра.

Еще ярче был жест от Зеленского, когда в декабре 2022 года он приехал в Бахмут – место кровопролитных боев. Глава государства побывал в Бахмуте, когда россияне обстреливали город. Там он пообщался с военными и получил от них награду для президента США Джо Байдена.

Уже через несколько дней украинский лидер сдержал обещание и передал награду Байдену во время визита в США.


Зеленский в Бахмуте / Фото из соцсетей президента

Поездкой в Бахмут и другие горячие точки Зеленский демонстрирует мужество, которое переходит к остальным украинцам. И в этом тоже кроется большая разница между Россией и Украиной. Путин боится украинцев, чем заражает свою многотысячную армию.

По информации журналистов The Times, на убийство Зеленского в Киеве с момента начала российского вторжения в Украину в феврале – марте 2022 года были отправлены две разные группировки. Дважды пытались покушать наемники ЧВК "Вагнера". Однако в Киеве они понесли потери во время своих попыток и были поражены тем, насколько точно украинцы предвидели их действия.

Но, очевидно, Зеленский отмечает, что уже не боится врага и передает это настроение украинцам, которые ежедневно приближают общую победу, убивая оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения России Владимир Зеленский не совершал зарубежных визитов. Киев стал центром, куда приезжали лидеры всего мира. В конце 2022 года президент все же совершил визит в США.

Поездка Зеленского в Вашингтон была важна по нескольким вопросам, в том числе оборонному. Главе государства было важно поблагодарить США за мощную военную помощь, но также достичь прогресса относительно оружия, на которое до сих пор было табу. В итоге переговоры с Джо Байденом увенчались успехом. В Вашингтоне пообещали дать Украине батарею ЗРК Patriot.

В США Зеленского приняли очень тепло. Чего только стоят овации во время выступления президента в Конгрессе США и сравнения с легендарным визитом Уинстона Черчилля.


Владимир Зеленский и Джо Байден / Фото из соцсетей украинского президента

Также важен вопрос безопасности лидера Украины. На пути в Вашингтон Зеленского сопровождал самолет-разведчик НАТО и истребитель F-15. В аэропорту польского Жешува президент Украины сел в самолет ВВС США. Его сопровождали самолет-разведчик НАТО и американский истребитель.

Самолет направился на северо-запад в сторону Великобритании. Перед тем, как войти в воздушное пространство Северного моря, разведывательный самолет НАТО проверил местность. Причина в том, что море в этом районе патрулируют российские подлодки.

Американский истребитель F-15, взлетевший с базы в Англии, сопровождал полет Зеленского на протяжении его пути. По прибытии в Вашингтоне Зеленскому предоставили охрану Секретной службы.

Благодаря своему мужеству и пониманию, за что мы боремся – Зеленский и украинцы вызывают восхищение на Западе. В частности, американский журнал Time назвал Зеленского и "дух Украины" символом 2022 года.


Американский журнал Time назвал Зеленского человеком года / Фото обложки журнала

В Польше Зеленского назвали политиком года. Также Зеленский стал человеком года по версии Financial Times – он признан воплощением мужества и стойкости украинского народа в борьбе против российской агрессии.

В Financial Times украинского президента с его ежедневными обращениями сравнивают с британским премьером времен Второй мировой войны Уинстоном Черчиллем, который выступал на радио, чтобы сплотить свою страну во время блицкрига.

Американское издание Politico тоже признало Зеленского самым влиятельным человеком в Европе. В материале объясняется, что благодаря Зеленскому Европа сейчас переосмысливает многие аспекты своей прежней политики, тогда как европейские лидеры не просто доверяют Зеленскому – чего не скажешь о его предшественниках, – а и восхищаются президентом Украины и следуют за ним.