Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аккаунт на ютубе @ai.mariaa.

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Ранее благодаря возможностям ИИ мы имели возможность увидеть, как бы выглядели страны в образах невест. Однако на этот раз их нежные образы изменились на воинственные доспехи и щиты.

Как выглядят страны в образах женщин-воинов

Среди ряда стран стоит выделить Украину. Женщина, которая олицетворяет нашу страну, – отважная воительница, что одета в золото-голубые доспехи. Это символично перекликаются с цветами национального флага. Ее корона намекает на благородство и древнюю историю государственности, а крепкая осанка говорит о несокрушимости духа. В ее руках – меч, что символизирует борьбу за независимость.

Как выглядели бы страны в образах женщин-воинов: смотрите видео

Не менее эффектно выглядит Франция, которая воплощена в женщине со стальными плечевыми доспехами и голубой накидкой. Она излучает величие и достоинство, напоминая о духе свободы и революционном прошлом страны.

Такой же непоколебимой выглядит и женщина-воительница Нидерландов. Она отражает скорость, гибкость и боевую готовность. Ее яркие оранжевые доспехи указывают на национальные цвета страны, а два меча в руках – символ решительности и мастерства в бою.

Как это работает? Искусственный интеллект создает такие изображения с помощью нейросетей, работающих с генеративной графикой. Как объясняет сам ИИ, сначала создается "шум" – случайное изображение. Затем модель постепенно добавляет детали, следуя заданному текстовому описанию. В результате получаем качественное изображение с уникальными деталями.

Реакция соцсетей

Пользователи сети были поражены детализацией и потрясающими образами, оставляя такие комментарии: