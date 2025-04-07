Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @sunnybanny.ai.

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Персонажи сериала "Друзья" в Украине

Благодаря стараниям ИИ мы теперь можем увидеть, как персонаж Джои в украинской вышиванке с аппетитом пробует только что испеченный кулич под открытым небом, на фоне цветущих деревьев и старой хаты.

Тем временем Моника вытаскивает из печи свежеиспеченные куличи. Она также одета в вышитую блузу и красную юбку. Настоящий образ украинской хозяйки. Эти кадры дарят нам атмосферу настоящей украинской Пасхи!

ИИ "переместил" персонажей сериала "Друзья" в Украину: смотрите видео

Интересно знать! Такие фото и видео обычно создают с помощью генеративного ИИ. Самым популярным инструментом для этого является Midjourney, а также Runway ML. Они используют мощности нейросетей, что позволяет создавать чрезвычайно реалистичные изображения.

Реакция сети

Как ни странно, видео быстро стало вирусным в сети, собрав кучу положительных комментариев и реакций:

"Однажды под Нью-Йорком".

"Это не Рос, а Ростислав уже".

"Я бы посмотрела серию, где Джои рисует писанки, а Чендлер готовит домашнюю колбасу".

"Вообще прикольная идея".

"Еще надо "Вечера на хуторе близ Голливуда" снять".

Ранее благодаря ИИ мы имели возможность представить, как выглядели бы Анджелина Джоли и Брэд Питт в традиционных украинских нарядах, если бы жили в Украине.