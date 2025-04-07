Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @sunnybanny.ai.

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Персонажі серіалу "Друзі" в Україні

Завдяки старанням ШІ ми тепер можемо побачити, як персонаж Джої в українській вишиванці з апетитом куштує щойно спечену паску просто неба, на фоні квітучих дерев і старої хати.

Тим часом Моніка витягує з печі свіжоспечені паски. Вона також вдягнена у вишиту блузу та червону спідницю. Справжній образ української господині. Ці кадри дарують нам атмосферу справжнього українського Великодня!

ШІ "перемістив" персонажів серіалу "Друзі" в Україну: дивіться відео

Цікаво знати! Такі фото й відео зазвичай створюють за допомогою генеративного ШІ. Найпопулярнішим інструментом для цього є Midjourney, а також Runway ML. Вони використовують потужності нейромереж, що дозволяє створювати надзвичайно реалістичні зображення.

Реакція мережі

Як не дивно, відео швидко стало вірусним у мережі, зібравши купу позитивних коментарів та реакцій:

"Одного разу під Нью-Йорком".

"Це не Рос, а Ростислав вже".

"Я б подивилась серію, де Джої малює писанки, а Чендлер готує домашню ковбасу".

"Взагалі прикольна ідея".

"Ще треба "Вечори на хуторі поблизу Голлівуду" зняти".

Раніше завдяки ШІ ми мали змогу уявити, як виглядали б Анджеліна Джолі та Бред Пітт у традиційних українських вбраннях, якби жили в Україні.