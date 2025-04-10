Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на sunnybanny.ai.

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Наше внимание сразу же привлекает мать драконов Дайнерис. В традиционной вышиванке и с миской зерна она счастливо кормит кур и гусей на фоне живописного дома под крышей. Кажется, она выбрала новую стратегию – не завоевывать, а приручать кур.

На другом кадре Тирион Ланистер в вышитой рубашке сидит на яблоне с полными горстями красных яблок. Он наслаждается щедрым украинским урожаем.

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Реакция соцсетей

Пользователи соцсетей были поражены увиденным. Они оставляли положительные комментарии, отмечая:

"И все они сражались за дедушкин пай".

"Дайнерис мать кур и гусей".

"Дайнерис с потомками драконов".

"Как будто здесь и родились".

Заметим, что такие видео стали чрезвычайно популярными в последнее время. Мы уже могли видеть персонажей сериала "Друзья", которые празднуют Пасху в Украине. Кроме того, ИИ генерировал изображения Анджелины Джоли и Брэда Питта в традиционных украинских нарядах, которые быстро стали популярными в соцсетях.