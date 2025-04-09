Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм kucher_nazar.

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На обнародованных в сети кадрах мы можем увидеть Дуэйна Джонсона в вышиванке с гигантским куличем возле церкви. Вероятно, известный голливудский актер празднует Пасху в Украине.

На другом кадре мы видим миллиардера Илона Маска, который доит корову в хлеву. А Уилл Смит пьет пиво с дедушкой возле кафе в украинском стиле. Ну и куда же без Анджелины Джоли? Актриса предстает перед нами в чрезвычайно красивой вышиванке.

ИИ показал звезд, если бы они жили в Украине: смотрите видео

Интересно, что ранее ИИ уже генерировал изображения Анджелины Джоли и Брэда Питта в традиционных украинских нарядах, которые быстро стали популярными в соцсетях.

Реакция сети

Соцсети были поражены работой ИИ. Видео собрало почти 130 тысяч лайков и более 1000 комментариев. Вот, что писали люди:

"Пусть Маск лучше навоз вычищает".

"Анджелина и Киану полностью прошли кастинг на украинцев".

"Что-то Арнольд едва те ведра тянет. Видео супер".

Сам автор рад тому, что видео стало вирусным. Он анонсировал появление второй части.