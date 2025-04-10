Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на sunnybanny.ai.

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Нашу увагу одразу ж привертає мати драконів Дайнеріс. У традиційній вишиванці та з мискою зерна вона щасливо годує курей і гусей на тлі мальовничої хати під стріхою. Здається, вона обрала нову стратегію – не завойовувати, а приручати курей.

На іншому кадрі Тиріон Ланістер у вишитій сорочці сидить на яблуні з повними жменями червоних яблук. Він насолоджується щедрим українським врожаєм.

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Реакція соцмереж

Користувачі соцмереж були вражені побаченим. Вони залишали схвальні коментарі, зазначаючи:

"І всі вони бились за дідовий пай".

"Дайнеріс мати курей та гусей".

"Дайнеріс з нащадками драконів".

"Наче тут і народились".

Зауважимо, що такі відео стали надзвичайно популярними останнім часом. Ми вже могли бачити персонажів серіалу "Друзі", які святкують Великдень в Україні. Крім того, ШІ генерував зображення Анджеліни Джолі та Бреда Пітта в традиційних українських вбраннях, які швидко стали популярними в соцмережах.