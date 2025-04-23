Про те, звідки взявся цей вірусний танець та як його повторити – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Новий полягає у використанні Heeseung Walk – граційної ходи з елементами танцю, що виглядає стильно та впевнено. Цей рух став вірусним після того, як фанат створив відео з виступом учасника південнокорейського гурту ENHYPEN Хісина (Heeseung) з піснею "Bills", додавши до нього музику.

Новий тренд завірусився у тіктоці: дивіться відео

Вірусний танець набирає чимало лайків: дивіться відео

Тренд можна повторити з друзями: дивіться відео

Танцюють не лише чоловіки: дивіться відео

Як повторити цей тренд

Тікток живе за принципом: "Чим простіше – тим краще". І ця хода – найкраще тому підтвердження. Щоб долучитися до тренду, користувачі повторюють характерну ходу Хісина, часто додаючи власні елементи або варіації. Вивчити танець неважко, адже він полягає у повторюваних рухах, які нагадують ходьбу.

Як повторити вірусний танець: дивіться відео

Важливо пам'ятати: головне не техніка, а вайб. Цей тренд не про ідеальність, а про самовираження, впевненість і трошки іронії над собою.

Раніше у соцмережах популярним став тренд GPT Doll, де користувачі діляться зображеннями гламурних "ляльок", згенерованих ШІ.