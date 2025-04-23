О том, откуда взялся этот вирусный танец и как его повторить – читайте в материале 24 Канала.

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Новый заключается в использовании Heeseung Walk – грациозной походки с элементами танца, что выглядит стильно и уверенно. Это движение стало вирусным после того, как фанат создал видео с выступлением участника южнокорейской группы ENHYPEN Хисина (Heeseung) с песней "Bills", добавив к нему музыку.

Новый тренд завирусился в тиктоке: смотрите видео

Вирусный танец набирает немало лайков: смотрите видео

Тренд можно повторить с друзьями: смотрите видео

Танцуют не только мужчины: смотрите видео

Как повторить этот тренд

Тикток живет по принципу: "Чем проще – тем лучше". И это шествие – лучшее тому подтверждение. Чтобы приобщиться к тренду, пользователи повторяют характерную походку Хисина, часто добавляя собственные элементы или вариации. Изучить танец нетрудно, ведь он заключается в повторяющихся движениях, которые напоминают ходьбу.

Как повторить вирусный танец: смотрите видео

Важно помнить: главное не техника, а вайб. Этот тренд не об идеальности, а о самовыражении, уверенность и немножко иронии над собой.

Ранее в соцсетях популярным стал тренд GPT Doll, где пользователи делятся изображениями гламурных "кукол", сгенерированных ИИ.