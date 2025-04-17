Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @nailsvoninge.

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Иконы, кресты, ангелы, церкви, а также традиционная писанковая символика – теперь все это можно увидеть не только в храмах или на вышиванках, но и на ногтях. Именно такие "модные тенденции" диктует новый тренд.

В социальных сетях мы все чаще видим фото и видео, где маникюр дополнен образами Богородицы, Библии и крестами. Самые популярные цвета – золотой, белый, пастельные оттенки и классический красно-черный.

Мастерицы к Пасхе начали делать маникюр на религиозную тематику: смотрите видео

Сеть шокирована

Такие видео вызывают смешанные реакции. Часть пользователей называет ее проявлением духовности и креатива, другие же - считают, что использование икон в маникюре является неуместным и даже оскорбительным.

Прости им, Господи, потому что они не знают, что делают,

– написала одна из пользовательниц сети.

Несмотря на споры, интерес к "пасхальному nail-арту" растет. В любом случае – каждый сам выбирает, какой маникюр делать, и считать ли его уместным.

Ранее сеть поразил необычный тренд по окрашиванию яиц. С этим методом яйца получаются будто с космическим узором.