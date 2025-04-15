Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на South China Morning Post.

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Что известно о новой субкультуре

Кажется, только недавно мы привыкали, что по улицам могут ходить квадроциклы. Как вдруг им на смену пришло новое молодежное движение, участники которого называют себя "крысолюди". Этот термин стал популярным после вирусного видео, где молодая женщина описывает свой день, наполненный апатией и бездействием.

Если говорить коротко, то женщина вела вялый, отшельнический образ жизни, который напоминал жизнь крысы в канализации.



Что известно о новой субкультуре / Фото Unsplash

Чем характерна субкультура

"Крысолюди" отказываются от быстрого темпа жизни. Они проводят дни в постели, питаются на вынос, избегают общения и не стремятся к карьерному росту. Представители этой субкультуры хотят свободы и комфорта, не испытывая потребности кого-то впечатлять.

Китайские студенты, которые учатся в Великобритании, являются одними из самых ярких примеров представителей этого движения. Столкнувшись с серым дождливым небом и высокой стоимостью жизни в стране, многие из них предпочитают оставаться дома и избегают социального взаимодействия.

В то же время эксперты опасаются, что этот тренд может усилить социальную изоляцию среди молодежи.

Что такое социальная изоляция молодежи

Это не только о физическом одиночестве. Социальная изоляция – это ощущение обособленности, ненужности, недостатка настоящего человеческого контакта. Человек может быть в окружении других, но чувствовать себя абсолютно одиноким. И среди молодежи это случается все чаще.