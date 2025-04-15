Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на South China Morning Post.

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Що відомо про нову субкультуру

Здається, лише нещодавно ми звикали, що вулицями можуть ходити квадробери. Як раптом їм на зміну прийшов новий молодіжний рух, учасники якого називають себе "щуролюди". Цей термін став популярним після вірусного відео, де молода жінка описує свій день, наповнений апатією та бездіяльністю.

Якщо говорити коротко, то жінка вела млявий, відлюдницький спосіб життя, який нагадував життя щура у каналізації.



Що відомо про нову субкультуру / Фото Unsplash

Чим характерна субкультура

"Щуролюди" відмовляються від швидкого темпу життя. Вони проводять дні в ліжку, харчуються на виніс, уникають спілкування та не прагнуть кар'єрного зростання. Представники цієї субкультури хочуть свободи та комфорту, не відчуваючи потреби когось вражати.

Китайські студенти, які навчаються у Великій Британії, є одними з найяскравіших прикладів представників цього руху. Зіткнувшись із сірим дощовим небом та високою вартістю життя в країні, багато хто з них воліє залишатися вдома та уникає соціальної взаємодії.

Водночас експерти побоюються, що цей тренд може посилити соціальну ізоляцію серед молоді.

Що таке соціальна ізоляція молоді

Це не лише про фізичну самотність. Соціальна ізоляція – це відчуття відокремленості, непотрібності, нестачі справжнього людського контакту. Людина може бути в оточенні інших, але почуватися абсолютно самотньою. І серед молоді це трапляється все частіше.