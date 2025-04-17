Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @nailsvoninge.

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Ікони, хрести, ангели, церкви, а також традиційна писанкова символіка – тепер усе це можна побачити не лише в храмах чи на вишиванках, а й на нігтях. Саме такі "модні тенденції" диктує новий тренд.

У соціальних мережах ми все частіше бачимо фото та відео, де манікюр доповнений образами Богородиці, Біблії та хрестами. Найпопулярніші кольори – золотий, білий, пастельні відтінки та класичний червоно-чорний.

Майстрині до Великодня почали робити манікюр на релігійну тематику: дивіться відео

Мережа шокована

Такі відео викликають змішані реакції. Частина користувачів називає її проявом духовності та креативу, інші ж — вважають, що використання ікон у манікюрі є недоречним і навіть образливим.

Пробач їм, Господи, бо вони не знають, що роблять,

– написала одна з користувачок мережі.

Попри суперечки, інтерес до "великоднього nail-арту" зростає. У будь-якому випадку – кожен сам обирає, який манікюр робити, та чи вважати його доречним.

Раніше мережу вразив незвичний тренд з фарбування яєць. З цим методом крашанки виходять нібиз космічним візерунком.