В чем заключается вирусный тренд и почему он опасен – рассказывает 24 Канал.

Смотрите также "Смотрю, как мои 1000 гривен скачут на сцене": в тиктоке завирусился смешной тренд

Что известно о новом тренде

После 8 Марта в сети завирусился странный тренд, по которому женщины едят тюльпаны, что им подарили на праздник. Сейчас некоторые видео набирают миллионы просмотров, и все больше пользователей приобщаются к этому. Женщины жарят цветы или же едят их просто так. Горе-блогерши утверждают, что тюльпаны сладкие и вкусные.

В тиктоке завирусился опасный тренд с тюльпанами: смотрите видео

В сети завирусился новый тренд: смотрите видео

Женщины едят тюльпаны: смотрите видео

Почему это опасно

Некоторые повара действительно используют тюльпаны в создании блюд. Луковицы цветков жарят, а их лепестками могут задекорировать салаты или десерты. Однако говорится только о специально выращенных цветах. В пищу не используют гибридные растения и яркие.

Эксперты отмечают, что употреблять обычные тюльпаны в пищу – опасно. Все из-за: