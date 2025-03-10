В чем заключается вирусный тренд и почему он опасен – рассказывает 24 Канал.
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Что известно о новом тренде
После 8 Марта в сети завирусился странный тренд, по которому женщины едят тюльпаны, что им подарили на праздник. Сейчас некоторые видео набирают миллионы просмотров, и все больше пользователей приобщаются к этому. Женщины жарят цветы или же едят их просто так. Горе-блогерши утверждают, что тюльпаны сладкие и вкусные.
В тиктоке завирусился опасный тренд с тюльпанами: смотрите видео
В сети завирусился новый тренд: смотрите видео
Женщины едят тюльпаны: смотрите видео
Почему это опасно
Некоторые повара действительно используют тюльпаны в создании блюд. Луковицы цветков жарят, а их лепестками могут задекорировать салаты или десерты. Однако говорится только о специально выращенных цветах. В пищу не используют гибридные растения и яркие.
Эксперты отмечают, что употреблять обычные тюльпаны в пищу – опасно. Все из-за:
- Токсичность. Тюльпаны – это декоративное растение, а не съедобное. Некоторые части тюльпанов, особенно луковицы, содержат соединения, которые могут быть токсичными при употреблении. Они могут вызвать тошноту, рвоту, боли в животе и другие желудочно-кишечные расстройства.
- Аллергические реакции. Как и со многими другими растениями, существует риск возникновения аллергических реакций. Для некоторых людей потребление тюльпанов может стать причиной развития зуда, высыпаний или даже более серьезных аллергических симптомов.
- Отсутствие питательных свойств. Тюльпаны не относятся к списку традиционных съедобных растений и не содержат питательных веществ в тех количествах, которые могли бы быть полезными для организма. Их потребление не приносит никакой пользы, а лишь создает риск для здоровья.