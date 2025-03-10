У чому полягає вірусний тренд та чому він небезпечний – розповідає 24 Канал.
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Що відомо про новий тренд
Після 8 Березня у мережі завірусився дивний тренд, за яким жінки їдять тюльпани, що їм подарували на свято. Наразі деякі відео набирають мільйони переглядів, і все більше користувачів долучаються до цього. Жінки смажать квіти або ж їдять їх просто так. Горе-блогерки стверджують, що тюльпани солодкі і смачні.
У тіктоці завірусився небезпечний тренд з тюльпанами: дивіться відео
У мережі завірусився новий тренд: дивіться відео
Жінки їдять тюльпани: дивіться відео
Чому це небезпечно
Деякі кухарі дійсно використовують тюльпани у створенні страв. Луковиці квіток смажать, а їхніми пелюстками можуть задекорувати салати чи десерти. Проте мовиться лише про спеціально вирощені квіти. У їжу не використовують гібридні рослини та яскраві.
Експерти наголошують, що вживати звичайні тюльпани у їжу – небезпечно. Все через:
- Токсичність. Тюльпани – це декоративна рослина, а не їстівна. Деякі частини тюльпанів, особливо цибулини, містять сполуки, які можуть бути токсичними при вживанні. Вони можуть викликати нудоту, блювання, болі в животі та інші шлунково-кишкові розлади.
- Алергічні реакції. Як і з багатьма іншими рослинами, існує ризик виникнення алергічних реакцій. Для деяких людей споживання тюльпанів може стати причиною розвитку свербежу, висипань або навіть серйозніших алергічних симптомів.
- Відсутність поживних властивостей. Тюльпани не належать до списку традиційних їстівних рослин і не містять поживних речовин у тих кількостях, які б могли бути корисними для організму. Їх споживання не приносить ніякої користі, а лише створює ризик для здоров'я.