Однако не спешим отменять Международный женский день – это не советский праздник. Советский только подход к его пониманию. 24 Канал разобрался, почему украинцы так запутались с 8 марта, должен ли он быть выходным, как правильно его отмечать и как поздравлять женщин в этот день.

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8 марта или 25 февраля: перипетии с празднованием и выходным

В Украине дискуссии о целесообразности празднования 8 марта продолжаются с 2017 года. Больше обсуждений пока относительно того, оставлять ли этот день государственным выходным.

В этом году споры дошли до Верховной Рады – одни депутаты зарегистрировали законопроект, согласно которому Международный женский день предлагают заменить Днем украинской женщины и праздновать его 25 февраля – в день рождения поэтессы Леси Украинки.

Однако и здесь не понятно. Прежде всего, потому, что 8 марта отмечают во всем мире, это Международный женский день. Зачем тогда его отменять? Да и праздновать День украинской женщины на следующий день после годовщины полномасштабного вторжения кажется не очень уместным решением.

Между тем, в приложении Дия прошло голосование касательно статуса 8 марта – большинство респондентов поддержали предложение оставить праздник выходным днем.



Результаты голосования за 8 марта в Дии / Коллаж 24 Канала

Народные депутаты зарегистрировали в Раде законопроект, которым предлагают переименовать праздник 8 марта в Международный день защиты прав женщин и, согласно результатам опроса, оставить его выходным днем.

К слову, выходным этот день остается более чем в 20 странах – большинстве стран бывшего СССР, кроме Латвии, Литвы и Эстонии, в нескольких странах Африки, а также в Грузии, Вьетнаме и т.д. В Китае этот день рабочий, но сокращенный для женщин. Также этот день нерабочий или сокращенный в Берлине.

Обратите внимание! Будет или не будет Международный женский день в Украине – на самом деле не так важно. Вместо этого важно другое – какими смыслами будет наполнен этот день. С началом войны России против Украины тысячи женщин стали в ряды Сил обороны, многие занимаются волонтерством. В то же время, тысячи женщин в Украине все еще страдают от насилия в семье и предвзятости на работе. Значение и понимание Дня прав женщин должно быть переосмыслено, но оно явно нужно.

Международный женский день – что празднуем и как все началось

Международный женский день появился благодаря суфражисткам, требовавшим равенства между женщинами и мужчинами в экономической, политической и образовательной сферах.

Есть несколько версий, как появился праздник. В частности, часто можно услышать о "Марше пустых кастрюль" – забастовке текстильниц, требовавших равной оплаты труда с мужчинами. Он прошел в Нью-Йорке в 1857 году. Однако данных, подтверждающих это, нет.

В то же время, через 51 год состоялся марш, упоминания о котором уже подтверждены. 8 марта 1908 года тысячи женщин в Нью-Йорке требовали избирательного права, протестовали против тяжелых условий труда и труда детей.



Марш женщин в Нью-Йорке, 1908 год / Фото Wikimedia

А уже в 1910 году в Дании прошла Вторая международная конференция женщин-социалисток. Участницы из 17 стран приняли решение отмечать в марте Международный женский день.

Однако речь была не о празднике, как таковом, а скорее о возможности ежегодно привлекать внимание к важности борьбы женщин за равные права: право голосовать на выборах, равный доступ к образованию, оплату труда.

Почему 8 марта – не советский праздник и какая в нем роль Клары Цеткин

Именно Кларе Цеткин принадлежит идея каждый год организовывать "особый женский день", чтобы продвигать идею равноправия.

Интересно, но Роза Люксембург, ставшая соратницей Клары, поначалу была безразлична к женскому движению. И они обе недолюбливали суфражисток, мол, движение "буржуазное".



Копенгаген, 1910 год, в центре Александра Коллонтай и Клара Цеткин, а за ними Роза Люксембург / Фото Wikimedia

Важно! 8 марта – это о правах человека, а не о весне, красоте и женственности. Таким его сделал Советский Союз: постепенно вместо благодарности за участие в революции женщин стали благодарить за красоту и вдохновение. Из политического праздник стал семейным.

Однако на Западе смысл этого дня сохранился: в 1975 году Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию, согласно которой каждой из стран-участниц предлагалось отмечать Международный день прав женщин. Именно этот день и попал в календарь независимой Украины. Но сначала – немного истории.

Почему 8 марта – не советский праздник Поскольку в начале 20 века женские протестные движения проходили по всему миру, особенно в странах, где была развита индустрия, то и Российская империя тоже это почувствовала. Женщина больше не была "хранительницей" домашнего уюта, ей приходилось сочетать материнство с 16 часовыми сменами на работе. Когда рабочие текстильных фабрик начали массовые протесты требуя "хлеба и мира" – прекращения Первой мировой войны и поставок продовольствия, русские женщины начали говорить о своих правах. Забастовка 23 февраля 1917 года, или 8 марта по Григорианскому календарю, в конце концов послужила началом революции и способствовала падению монархии. В Советском Союзе Международный женский день стал официальным праздником в 1921 году.

Как СССР обезобразил Международный женский день и сделал инструментом пропаганды

или... при чем здесь "Мать-героиня"

В СССР 8 марта считалось праздничным днем, но долгое время выходным не было. Сделать его таким Ленина убедила революционная деятельница Александра Колонтай. И в 1965 году были введены два выходных – Международный женский день и День Победы.

Однако нужно понимать, что СССР часто использовал феминизм как средство пропаганды. Сталин видел в колхозной системе разрыв с прошлым селом, которое имело патриархальный уклад. Именно так появился образ колхозницы, работающей не на отца или мужа, а на колхоз, общину, государство. О борьбе за права женщины и понимании ее потребности – здесь речь не шла!

В то же время советский тоталитарный режим активно использовал сексизм для пропаганды собственной идеологии. В частности, частью нарративов большевистской пропаганды была тема материнства. К слову, это же относилось и к Германии, нацистский режим тоже радостно пользовался подобными идеями. Тоталитарные государства готовились к войнам, и поэтому нуждались в человеческом ресурсе.

В СССР существовал культ матери – пропагандистская машина активно распространяла идею об обязанности женщины рожать. Именно тогда появились награды за определенное количество детей: медаль Материнства в двух ступенях, орден Материнская слава в трех ступенях и высшее отличие – "Мать-Героиня", которую вручали женщине за рождение 10 детей.

Так Международный женский день в странах СССР прошел трансформацию от "дня работниц" в "праздник весны", "праздник мам, бабушек", затем в "праздник прекрасной половины человечества". Еще позже начали появляться нарративы о женщинах, как слабый пол и украшение коллектива.

Советские открытки-поздравления с 8 марта / Картинки из Исторической правды

Фактически СССР превратил главный феминистический праздник в "торжество сексизма". То есть, день приобрел совершенно противоположное содержание. И собственно такое понимание 8 марта передалось по наследству уже независимой Украине.

Однако в последние 10 лет происходит переосмысление сущности Международного женского дня и возвращение его политического значения, как дня женских прав.

"Молчи женщина, твой день 8 марта"

Каждый год феминистки устраивают публичные акции и марши, напоминают о важности соблюдения равных прав и привлекают внимание к вопросам насилия над женщинами.

Кстати, именно поэтому День матери не может заменить Международный женский день: не все женщины должны/хотят/могут/планируют быть матерями. Однако права и потребности есть у каждой.

Как проходил марш женщин в Киеве в 2021 году / Фото The Village

Важно. Феминизм – не против мужчин. Он против патриархата во всех областях жизни: от семьи, работы и до политики.



Ограничивает ли феминизм мужчин в их правах? Если это право на насилие, в любом его проявлении – "розовый налог", зависимость от финансов мужчины во время декрета, – то да.



Если это право принимать решение за женщину – да, конечно. Или если речь о неуместных шутках, нарушающих личные границы женщины, – то тоже да. Так что сразу совет – никогда не шутите: "Молчи женщина, твой день 8 марта". Такие шутки являются сексистскими, неактуальными и совершенно неуместными.

Впрочем, в Украине, к счастью, подобных язвительных комментариев и шуток слышно все меньше. В последние годы украинская женщина получила много новых прав и возможностей для самовыражения. Украинское законодательство тоже все больше защищает права женщин. Конечно, нам еще есть над чем работать, но сдвиги очевидны.

В июне 2022 года Украина ратифицировала Стамбульскую конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

Кстати говоря, в мире отмечается и Международный мужской день – 19 ноября. Он не признан ООН, не является выходным, но очень популярен в некоторых странах, в частности в Великобритании. Этот день посвящен "положительной ценности, которую мужчины приносят миру, своим семьям и сообществам". Он не против маскулинности, скорее, направлен на то, чтобы выделить положительные паттерны для подражания.

Поздравлять ли девушку с 8 марта, если она феминистка

Да, конечно! Поздравьте ее с Международным днем прав женщин. Пожелайте добиваться поставленных целей, а не быть красивой. Пожелайте уверенности и целеустремленности в ее начинаниях.

Здесь нужно понимать, что феминистки не обижаются на праздник. Они обижаются, когда их поздравляют с тем, что они женщины и желают нежности.

Избавляйтесь от поздравлений типа "с праздником весны и женственности", вместо этого пожелайте равных возможностей.



Девушка на марше женщин в Киеве в 2021 году / Фото The Village

Культовое: дарить ли женщинам цветы на 8 марта

Нужно понимать, что эта "романтизация" праздника с открытками, цветами, конфетами и подарками меняет сущность Международного женского дня. Напоминаем, что оно прежде всего носит политический характер, а не "домашний".

Одинокий тюльпан в целлофане и пачка конфет не могут заменить настоящую ежедневную заботу о женщине, ежедневное уважение и понимание ее потребностей.

Более того, скидки на белье, посуду, другие товары и услуги, сопровождающиеся использованием уже характерных эпитетов вроде "нежным, очаровательным, прекрасным и любящим женщинам" – все это противоречит идейности этого дня.

Итак, как поздравить женщину, чтобы это было уместно? В самом деле, вы можете подарить ей цветы, если хотите и знаете точно, что ей это нравится. Однако, что это не должно быть "разовая акция" в год. И, если честно, лучше подарите их в любой другой день, или хоть каждый день извините, а вот спекуляции по поводу 8 марта и цветов – пусть останется в прошлом.

Хороший вариант – пойти вместе на марш в защиту прав женщин. Однако в этом году они отменены из-за военного положения.

Что касается приветствий коллег, то лучшим подарком для женщин будет обеспечение равных возможностей для карьерного роста всех работников и работниц, корпоративная политика противодействия сексизму и притязаниям. Ценнее букета от коллеги будет замечание от него же другому сотруднику относительно нецелесообразности его сексистской шутки.

Итак, главное, что нужно помнить поздравляя женщину с Международным женским днем, это понимание сущности праздника и уважение ее прав. Пока украинцы будут жить по традициям советских праздников, нам не стать прогрессивным обществом.