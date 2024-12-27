24 Канал расскажет о главных событиях 27 декабря на фронте, а также об основных заявлениях политиков и дипломатов.

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Хронология 1038 дня войны

06:50, 27 декабря На войне погиб 18-летний волынянин Сергей Капитула Защитник погиб в апреле в Донецкой области. Но его смерть официально подтвердили только 8 месяцев спустя. Сергей Капитула был искренним патриотом родной земли, свободолюбивым юношей, который с детства отличался жертвенностью и любовью к Украине. Сергей – Воин по духу, любящий сын, заботливый брат, надежный друг и побратим. Вопреки тяжелой военной реальности сохранил доброту сердца и оставил светлую память в памяти побратимов и всех, кто его знал,

– говорится в сообщении.

06:40, 27 декабря У Молдовы нет ПВО, – Defence Express По данным The Military Balance 2024, у Молдовы формально существует один зенитно-ракетный полк с тремя пусковыми установками С-125. Однако есть сомнения относительно их боеспособности, поскольку в прессе упоминается, что эти комплексы могли быть проданы еще в 2010-х годах. По состоянию на 2023 год Молдова только начала получать современные радары, в частности Ground Master 200 от французской компании Thales.

06:30, 27 декабря Путина спросили, есть ли надежда закончить войну в 2025 году Он не придумал ничего лучше, чем сказать, что "верит в Бога". Далее из уст российского лидера прозвучало банальное: "А Бог с нами".

06:20, 27 декабря США увеличивают поставки оружия для стабилизации фронта, – Зеленский Фронт. Обеспечение. Очень важно, что сейчас Соединенные Штаты увеличивают поставки. Это нужно, чтобы выровнять ситуацию. Я благодарен нашим партнерам. И темп поставок должен стать таким, чтобы сбить темп российских штурмов,

– сказал президент.

06:10, 27 декабря Авиакатастрофа в Актау: Буданов заявил, что виновата российская ракета По мнению главы ГУР, самолет, упавший в Казахстане, был сбит российской ракетой из ЗРК "Панцирь С1".