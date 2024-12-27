06:40, 27 грудня

За даними The Military Balance 2024, у Молдови формально існує один зенітно-ракетний полк із трьома пусковими установками С-125. Однак є сумніви щодо їхньої боєздатності, оскільки в пресі згадується, що ці комплекси могли бути продані ще у 2010-х роках.

Станом на 2023 рік Молдова лише почала отримувати сучасні радари, зокрема Ground Master 200 від французької компанії Thales.