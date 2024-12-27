Теми військової допомоги США Зеленський торкнувся у своєму вечірньому зверненні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського у телеграмі.

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Про що заявив Зеленський у вечірньому зверненні

За словами глави держави, він отримав звіти від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова. Він підкреслив, що США збільшують постачання зброї Україні, аби стабілізувати ситуацію на фронті.

Фронт. Забезпечення. Дуже важливо, що зараз Сполучені Штати збільшують постачання. Це потрібно, щоб вирівняти ситуацію. Я вдячний нашим партнерам. І темп постачання має стати таким, щоб збити темп російських штурмів,

– зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україні необхідно зміцнити позиції на дипломатичному фронті. Кожен підрозділ, кожна бригада, які забезпечують це, наближають стабільний мир.

Окремо Зеленський висловив вдячність за героїзм бійцям 90-ї, 80-ї, 82-ї окремих десантно-штурмових бригад, а також 68-ї окремої єгерської бригади. Він також відзначив роботу 225-го та 425-го окремих штурмових батальйонів.

"Також хочу відзначити зараз усіх наших воїнів, які завдають далекобійних ударів по території Росії. І в нас є правильні, потрібні результати у знищенні саме військової інфраструктури ворога, і тільки такої: Україна захищається від агресії, і наші удари спрямовані виключно на військові цілі", – додав президент.

Зеленський подякував ЗСУ, СБУ, ГУР та зовнішній розвідці за точність в ударах.