Тему военной помощи США Зеленский затронул в своем вечернем обращении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в телеграмме.

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О чем заявил Зеленский в вечернем обращении

По словам главы государства, он получил отчеты от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова. Он подчеркнул, что США увеличивают поставки оружия Украине, чтобы стабилизировать ситуацию на фронте.

Фронт. Обеспечение. Очень важно, что сейчас Соединенные Штаты увеличивают поставки. Это нужно, чтобы выровнять ситуацию. Я благодарен нашим партнерам. И темп поставок должен стать таким, чтобы сбить темп российских штурмов,

– отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украине необходимо укрепить позиции на дипломатическом фронте. Каждое подразделение, каждая бригада, которые обеспечивают это, приближают стабильный мир.

Отдельно Зеленский выразил благодарность за героизм бойцам 90-й, 80-й, 82-й отдельных десантно-штурмовых бригад, а также 68-й отдельной егерской бригады. Он также отметил работу 225-го и 425-го отдельных штурмовых батальонов.

"Также хочу отметить сейчас всех наших воинов, которые наносят дальнобойные удары по территории России. И у нас есть правильные, нужные результаты в уничтожении именно военной инфраструктуры врага, и только такой: Украина защищается от агрессии, и наши удары направлены исключительно на военные цели", – добавил президент.

Зеленский поблагодарил ВСУ, СБУ, ГУР и внешнюю разведку за точность в ударах.