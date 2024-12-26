Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення президента України за 26 грудня.

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Що сказав Зеленський про повернення українців з-за кордону

У зверненні Зеленський зазначив, що цього дня було багато уваги щодо внутрішніх питань – тих рішень, тих новацій, які потрібні в перспективі, щоб Україна мала можливість повернути якнайбільше наших людей, які виїхали через війну.

Ми повинні створити всі необхідні економічні, соціальні стимули для українців працювати в Україні, працювати на неї, робити для України більше потенціалу, щоб бути на рівних у глобальній конкуренції,

– сказав український лідер.

Президент також зазначив, що український народ довів свою сміливість і може продемонструвати світові можливість відновлюватися та відбудовуватися з руїн.

За словами глави держави, щодо цього у нього були наради з віцепрем'єр-міністром Чернишовим, Федоровим та Кулебою, а також командою Офісу Президента.

"Ми готуємо на завтра ще розмови з представниками українського бізнесу – про те, які системні рішення потрібні зараз та в перспективі, щоб дати Україні більше впевненості та сильне економічне дихання", – сказав Зеленський.

До слова, раніше радник президента України Олександр Камишін анонсував, що на початку 2025 року Україна запустить пілотний проєкт щодо повернення наших громадян з-за кордону. Проєкт здійснюватиметься у співпраці з Німеччиною під егідою новоствореного Міністерства єдності.