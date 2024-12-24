У вітальному виступі глава держави пригадав, що 120 років тому великий український композитор Микола Леонтович подарував світу музичний дух Різдва, відродивши мелодію "Щедрика". Митець працював у місті Покровськ, який сьогодні перетворився на фортецю і відбивається від окупаційної навали, передає 24 Канал.

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"Неволя і темрява росіян програють"

Зеленський закликав кожну людину у світі, яка почує "Щедрика", згадати за Україну, за те, як вона бореться за головний символ Різдва, за надію і перемогу життя.

Президент підкреслив, що божественна музика, написана у Покровську, і те зло, яке принесла туди Росія, яскраво показує, в чому різниця між українцями та їхнім ворогом.

Ми прагнемо творити, а для когось сенс життя – сіяти смерть. Ми хочемо спокою, хочемо справедливості, ми хочемо миру. Все, що нам треба – мирно жити, на своїй землі бачити сонце, своє небо. А в ньому Різдвяну зорю, а не іранські шахеди і російські ракети. Але декому скучно і не вистачає движухи. Ці слова – доказ, наскільки вони далекі від нас. Далекі від Бога, від християнства, від реальної віри. І це є доказ, чому їхня неволя і темрява програють,

– зазначив Зеленський.

Український лідер підкреслив, що попри усі біди, які приніс нашому народу ворог, йому не вдалося захопити або знищити головне – наші серця.

Президент зазначив, що сьогодні ми молимося за всіх тих, хто на фронті, у полоні, в окупації або вимушено покинув Батьківщину. За всім кому непросто. "Непросто, але вони не втратили Україну в собі. А отже, їх ніколи не втратить Україна. А тому, де б ми сьогодні не перебували, ми точно разом", – додав політик.

Зеленський зауважив, що Україні вдруге відзначаєм Різдво в одну дату. "Як одна велика сім'я. Єдина країна. Вдруге у новій історії Різдво об'єднує всіх українців. Ми сьогодні пліч-о-пліч. Ми не загубимось на живо чи подумки", – наголосив президент.

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