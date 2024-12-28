Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя ГУР Андрея Юсова для Новости.LIVE. В Главном управлении разведки напоминают, что угроза ракетных ударов остается высокой, поэтому к воздушным тревогам следует относиться максимально ответственно.

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Россия ежемесячно производит 150 ракет

Андрей Юсов заявил, что сейчас Россия имеет около 1400 ракет различных типов. В то же время оккупанты продолжают наращивать производство, изготавливая около 150 новых ракет ежемесячно.

На сегодня Россия имеет около 1400 ракет различных типов. Поэтому к воздушным тревогам нужно относиться ответственно,

– подчеркнул Юсов.

Какие ракеты накопил враг

По словам представителя ГУР, в российском арсенале сейчас есть:

около 350 "Калибров";

500 "Ониксов";

более 50 "Кинжалов";

более 130 "Искандеров";

более 400 ракет класса Х-101, Х-55, Х-35.

Кроме того, россияне ежемесячно изготавливают 40–50 "Искандеров" и 30–50 "Калибров".

Думать, что по состоянию на вчера закончился ракетный потенциал или запас у врага, нет, это не так. Поэтому к каждой тревоге надо относиться ответственно. Силы безопасности и обороны работают над отражением в том числе и воздушных атак, и воздушных угроз,

– добавил Юсов.

Представитель ГУР объяснил, что сейчас Россия уделяет больше внимания планированию атак и разведке, чем в начале полномасштабного вторжения.

По многим позициям это неприкосновенный запас, поэтому они обычно уделяют большое внимание планированию, разведке и не работают так, как это было на первых этапах полномасштабного вторжения,

– отметил Юсов.

Юсов отметил, что важной задачей для Украины и партнеров остается усиление санкционной политики и контроль за ее выполнением.

