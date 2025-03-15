І поки люди губляться у здогадках, як же повторити його, всі деталі розкриває 24 Канал.

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Про який трендовий ефект мовиться

Насправді ефект з розворотом телефону на 360 градусів набув популярності ще давно. Він полягає у тому, що потрібно повертати телефон ніби за годинниковою стрілкою під кожен біт пісні.

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Тікток розриває тренд з телефоном: дивіться відео

Люди розвертають телефон на 360 градусів: дивіться відео

Чимало людей у коментарях не знали, як це робити, тож залишали такі коментарі:

"Пройшло 5 років, а я тільки сьогодні зрозуміла, як його знімати".

"Я навчилася це робити. Жах! 4 роки пройшло, а я тільки догнала".

"Я вже настільки старе покоління, що теж не розумію, як це робиться".

Як зробити цей тренд

Весь секрет полягає у правильній позиції руки, яка тримає телефон. Для цього потрібно простягнути домінуючу руку. Але розвернути її так аби лікоть дивився вбік, а мізинець – вгору. Таким чином розворот буде зробити максимально комфортно.