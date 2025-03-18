Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @volodza.

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На своїх відео чоловік танцює на задньому фоні у яскравих спортивних шортах та футболках. Його запальні танці та фантастичний музичний смак не можуть залишити нікого байдужим. Нікого, окрім його власного кота, який сидить перед камерою і вдає, що нічого не відбувається.

Саме реакція кота на все, що робить господар, і додає відео комічності. У користувачів мережі складається враження, що кіт уже втомився від такої активності господаря, і саме це робить відео ще смішнішими.

У чому полягає вірусний тренд: дивіться відео

Що знімає чоловік: дивіться відео

Реакція кота викликає сміх у мережі: дивіться відео

Реакція соцмереж

Наразі акаунт volodza має вже понад 50 мільйонів вподобайок і більше за 730 тисяч підписників. Його відео набирають сотні тисяч переглядів, а користувачі просто вражені реакцією кота, який попри запальні танці господаря, залишається непохитним:

"Кіт думав що він вже все перетанцював, але тут Гага зі своїм новим альбомом".

"Дорогий щоденник… сьогодні Мадонна".

"У кота вже око сіпається".

"Якби можна було ставити два лайки, то я б поставила один вам, а другий – коту".

"Кіт схожий на вас".

Мережу також розриває й інша танцювальна парочка – британські бабуся та дідусь Джоан та Джиммі О'Шонессі стали популярними в соцмережах завдяки вірусним танцям, які вони публікують на платформі TikTok.