Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @ukrainianvibe.news.

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Що відомо про вірусний тренд

Родзинкою цього тренду є саме музика, яка нагадує коломийки. Оригінальну мелодію виконав молдавський співак Ніколае Гліб. Він усе життя популяризував молдавський фольклор, який перегукується з карпатським. У своїй пісні "Гуцулка-гуцулка" він співав про гуцулку – дівчину з гір, яку дуже любить автор.

Але пісня отримала друге дихання та популярність у тіктоці, коли її переспівав румунський артист Ніколау Петрица, змінивши текст на рандомні фрази.

Що відомо про вірусний тренд, який розриває мережу: дивіться відео

Зараз під цей трек знімають багато відео з тваринками.

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У коментарях люди були шоковані, що пісня співається не українською, адже вони думали, що слова пісні – це гуцульський діалект. Ось, які коментарі вони залишали:

"Я цілий день співаю "кицюлька, кицюлька". А то "гуцулка, гуцулка".

"Я під неї просипаюсь і під неї лягаю спати.. вже немає сил... бо котиків і собачок блочити не хочу".

"Я думала там співається коцулька (про котика)".

Разом з тим мережу активно розриває танець із ситкому "Принц з Беверлі Гілз" під пісню ANXIETY – Sleepy Hallow.