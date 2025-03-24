Відео під цю пісню збирають сотні тисяч переглядів та лайків, пише Show 24.

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Так, раніше під звук Jerry Heil на пісню "Пошта" було близько чотирьох тисяч відео, а за останні дні кількість роликів зросла до понад шести тисяч. Користувачі знімають різні відео, відтак немає єдиного тренду. Наприклад, вони можуть просто підспівувати, або накладають звук на своє відео і додають надпис.

Співачка відреагувала на нову хвилю популярності для композиції, вона була здивована, що трек завірусився через декілька років після прем'єри.

Нагадаємо, напередодні в тіктоці набула популярності нова композиція Jerry Heil, виконана спільно з Монатіком під назвою "Вимолив". Цей трек створений на основі вірша Юрія Іздрика Rattle, а музичний супровід на фортепіано записав піаніст Євген Хмара. Крім того, пісня стала саундтрек до фільму "Відпустка наосліп". У ютубі кліп на пісню зібрав вже майже мільйон переглядів.